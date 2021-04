Giro di Turchia 2021, torna in corsa Fabio Jakobsen: “Ho un po’ paura. Spero di tornare ai miei livelli nei prossimi anni” (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono passati nove mesi da quella caduta brutale sulle strade del Giro di Polonia. Una volata infernale, il contatto con Dylan Groenewegen e l’infortunio gravissimo, che aveva messo a rischio addirittura la vita di Fabio Jakobsen. L’ex campione olandese non si è dato per vinto, ha ristabilito la sua condizione fisica ed ha deciso di rientrare in gara. Domenica il velocista della Deceuninck – QuickStep sarà al via del Giro di Turchia. Le sue parole alla vigilia riportate da Spaziociclismo: “Sto abbastanza bene. Sto ritrovando la forma, ma in generale sono felice di essere tornato in bici e sentirmi nuovamente un professionista. È stato un periodo difficile ovviamente, per me e per molti dei ragazzi del team incontrarci di nuovo è stato un momento emozionante visto che con molti non era ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono passati nove mesi da quella caduta brutale sulle strade deldi Polonia. Una volata infernale, il contatto con Dylan Groenewegen e l’infortunio gravissimo, che aveva messo a rischio addirittura la vita di. L’ex campione olandese non si è dato per vinto, ha ristabilito la sua condizione fisica ed ha deciso di rientrare in gara. Domenica il velocista della Deceuninck – QuickStep sarà al via deldi. Le sue parole alla vigilia riportate da Spaziociclismo: “Sto abbastanza bene. Sto ritrovando la forma, ma in generale sono felice di essereto in bici e sentirmi nuovamente un professionista. È stato un periodo difficile ovviamente, per me e per molti dei ragazzi del team incontrarci di nuovo è stato un momento emozionante visto che con molti non era ...

