Europa League, la Roma supera l’Ajax. Fonseca: “Grande serata” (Di venerdì 9 aprile 2021) La Roma dà un calcio alle critiche e supera l’Ajax, in Olanda, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Una vittoria che sa di rivincita, dopo l’ennesimo passo falso in campionato che ha allontanato i giallorossi dalla zona Champions. E nel momento più difficile della stagione la Roma ha tirato fuori l’orgoglio. Ha ribaltato l’iniziale vantaggio olandese e dopo il rigore parato da Pau Lopez ha completato la rimonta con Villar e Ibanez. La strada verso la semifinale si fa un po’ più in discesa, ma la strada è ancora lunga. Parola di Fonseca, che ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: “Una vittoria importante, abbiamo tanti problemi con i giocatori, l’Ajax è una grandissima squadra ma i ragazzi hanno fatto una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladà un calcio alle critiche e, in Olanda, nell’andata dei quarti di finale di. Una vittoria che sa di rivincita, dopo l’ennesimo passo falso in campionato che ha allontanato i giallorossi dalla zona Champions. E nel momento più difficile della stagione laha tirato fuori l’orgoglio. Ha ribaltato l’iniziale vantaggio olandese e dopo il rigore parato da Pau Lopez ha completato la rimonta con Villar e Ibanez. La strada verso la semifinale si fa un po’ più in discesa, ma la strada è ancora lunga. Parola di, che ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: “Una vittoria importante, abbiamo tanti problemi con i giocatori,è una grandissima squadra ma i ragazzi hanno fatto una ...

Advertising

GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - OptaPaolo : 3 - Tre delle nove vittorie della #Roma in questa Europa League sono arrivate dopo essere andata in svantaggio, più… - CB_Ignoranza : Questa sera, durante Granada-Manchester Utd, abbiamo assistito alla prima invasione di campo in uno stadio a porte… - OdeonZ__ : Fonseca: 'Le critiche? Le accetto ma quante bugie' - OdeonZ__ : Beffa Arsenal, raggiunto al 94' dallo Slavia. United e Villarreal, colpi esterni -