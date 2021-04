«Erdogan dittatore»: Draghi fa infuriare Ankara. Meloni lo elogia: «Bene così. Sia un primo passo» (video) (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel Bene e nel male non sono passate inosservate le parole di Mario Draghi sul presidente turco Erdogan descritto come un «dittatore con cui però si ha bisogno di cooperare». A stretto giro dopo la condanna del premier italiano dell’«umiliazione» inflitta a Ursula Von der Leyen con il cosiddetto “sofagate”, Ankara ha convocato l’ambasciatore italiano, chiedendo che il ritiro «immediato» di quelle che il ministero degli Esteri turco, Mevlüt Çavu?o?lu, ha definito «brutte e sfacciate affermazioni». Draghi, però, dopo quella affermazione, fatta in nome della franchezza, ha incassato diversi appoggi interni, sebBene allo stato attuale manchino ancora le voci del Pd e del M5s. Meloni: «Bene le parole ferme e chiare di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Nele nel male non sono passate inosservate le parole di Mariosul presidente turcodescritto come un «con cui però si ha bisogno di cooperare». A stretto giro dopo la condanna del premier italiano dell’«umiliazione» inflitta a Ursula Von der Leyen con il cosiddetto “sofagate”,ha convocato l’ambasciatore italiano, chiedendo che il ritiro «immediato» di quelle che il ministero degli Esteri turco, Mevlüt Çavu?o?lu, ha definito «brutte e sfacciate affermazioni»., però, dopo quella affermazione, fatta in nome della franchezza, ha incassato diversi appoggi interni, seballo stato attuale manchino ancora le voci del Pd e del M5s.: «le parole ferme e chiare di ...

fahrettinaltun : Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto President… - matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - corradoformigli : #Draghi definisce Erdogan “dittatore”. Non si può dire che l’abbia presa larga. - g_zerbato : RT @gustinicchi: Draghi ieri è stato perfetto solo a metà, ossia quando ha dato del DITTATORE ad Erdogan. Avesse anche dato della zoccola r… - _kindaheartless : RT @OizaQueensday: Tutte le contraddizioni d’Europa sono uscite fuori in pochi giorni: - indignazione per la sedia ma non per il motivo de… -