Egitto, Amnesty: "In partenza seconda Fremm, domani Al Sisi la riceve" (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – "La seconda fregata multimissione Fremm, parte dell'accordo di vendita per due navi militari perfezionato durante il 2020, sta partendo alla volta dell'Egitto". Così riferisce Amnesty international, che in una nota spiega di aver raccolto "indiscrezioni" secondo cui il nome della nave "è stato cambiato in Bernees e con il numero di immatricolazione egiziano 1003".

