“È arrivata la notizia che più temevo”: la Boldrini tiene tutti in ansia (Di venerdì 9 aprile 2021) Laura Boldrini a quanto pare ha ricevuto una notizia poco piacevole. L’esponente del PD ha reso noto il fatto attraverso i social. Laura Boldrini (Getty Images)Laura Boldrini è una delle politiche di più lungo corso in Italia. Dopo una lunga carriera che l’ha vista impegnata alla FAO, nel 1998 è stata nominata portavoce per il Sud Europa delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ha inoltre svolto anche missioni per l’ONU. Dal 2013 però ha abbandonato questo suo percorso internazionale per dedicarsi alla politica nostrana. Proprio in quell’anno, infatti, viene eletta alla Camera dei deputati della quale diventa poi presidente poco dopo. Tale incarico verrà tenuto sino al 2018. In quello stesso anno si candida per la lista Liberi Uguali e viene rieletta. Al momento fa parte del Partito Democratico. LEGGI ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 aprile 2021) Lauraa quanto pare ha ricevuto unapoco piacevole. L’esponente del PD ha reso noto il fatto attraverso i social. Laura(Getty Images)Lauraè una delle politiche di più lungo corso in Italia. Dopo una lunga carriera che l’ha vista impegnata alla FAO, nel 1998 è stata nominata portavoce per il Sud Europa delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ha inoltre svolto anche missioni per l’ONU. Dal 2013 però ha abbandonato questo suo percorso internazionale per dedicarsi alla politica nostrana. Proprio in quell’anno, infatti, viene eletta alla Camera dei deputati della quale diventa poi presidente poco dopo. Tale incarico verrà tenuto sino al 2018. In quello stesso anno si candida per la lista Liberi Uguali e viene rieletta. Al momento fa parte del Partito Democratico. LEGGI ...

lauraboldrini : È arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani… - MonicaCirinna : È arrivata la notizia che temevamo: altri 45 giorni di cella per #PatrickZaky Un’offesa alla sua dignità mentre la… - tisaninaddicted : scusate mi è appena arrivata la scioccante notizia che mister accappatoio ha un fandom. #Amici20 #amemici20 - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #9aprile 1962 #SofiaLoren vince l'Oscar come miglior attrice per #Laciociara di De Sica. Arrivata la notizia Lello B… - needtoniall : RT @lauraboldrini: È arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi r… -