Dybala | l’agente | “Lui più forte degli infortuni Futuro? Ora vuole solo giocare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Paulotorna al gol e si accendono le voci di mercato circa il suo. Ne ha parlato a TuttoJuve il suo agente, Jorge Antun: “Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l’allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. È entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo”. Il gol è stato importante nonper la posizione in classifica Juventus ma anche per il morale del numero dieci bianconero, reduce dall’o, come confermato dal procuratore: “Esatto, Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è piùanche...