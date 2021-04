Draghi stringe su vaccini per programmare le riaperture (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Vaccinare in fretta per poter riaprire. È questa la road map a cui lavora il governo. Mario Draghi è stato chiaro: "C'è la volontà del governo di vedere le prossime settimane come di riaperture, non di chiusure". E il ministro Mariastella Gelmini ha parlato di maggio come mese della riapertura delle attività economiche. Oggi si attendono l'ordinanza del ministero della salute sui nuovi colori delle Regioni, che dovrebbero passare in larga maggioranza dal rosso all'arancione, e la direttiva del commissario Francesco Paolo Figliuolo che ridisegna la campagna vaccinale dopo le novità su Astrazeneca. Ma soprattutto risuona ancora il monito del presidente del Consiglio: "Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che espone a rischio concreto di morte persone over 75. Il governo chiederà dunque alle Regioni di procedere alle vaccinazioni ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Vaccinare in fretta per poter riaprire. È questa la road map a cui lavora il governo. Marioè stato chiaro: "C'è la volontà del governo di vedere le prossime settimane come di, non di chiusure". E il ministro Mariastella Gelmini ha parlato di maggio come mese della riapertura delle attività economiche. Oggi si attendono l'ordinanza del ministero della salute sui nuovi colori delle Regioni, che dovrebbero passare in larga maggioranza dal rosso all'arancione, e la direttiva del commissario Francesco Paolo Figliuolo che ridisegna la campagna vaccinale dopo le novità su Astrazeneca. Ma soprattutto risuona ancora il monito del presidente del Consiglio: "Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che espone a rischio concreto di morte persone over 75. Il governo chiederà dunque alle Regioni di procedere alle vaccinazioni ...

