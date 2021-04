Draghi "dichiara guerra" alla Turchia e la Turchia attacca "il premier non eletto". Scoppia la crisi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 'Sofa - gate' irrompe anche sulla scena politica italiana. Ieri sera, nella sua conferenza stampa, il premier Mario Draghi ha usato parole durissime. Gli era stato chiesto un commento, dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 'Sofa - gate' irrompe anche sulla scena politica italiana. Ieri sera, nella sua conferenza stampa, ilMarioha usato parole durissime. Gli era stato chiesto un commento, dai ...

Advertising

Pat56992922 : RT @vfeltri: Draghi dichiara in diretta tv di stimare molto il ministro Speranza. Ma non ha spiegato il perché dato che un perché non esist… - marisaconfaloni : RT @vfeltri: Draghi dichiara in diretta tv di stimare molto il ministro Speranza. Ma non ha spiegato il perché dato che un perché non esist… - Blacksnowwhite4 : RT @vfeltri: Draghi dichiara in diretta tv di stimare molto il ministro Speranza. Ma non ha spiegato il perché dato che un perché non esist… - GcColombo : RT @vfeltri: Draghi dichiara in diretta tv di stimare molto il ministro Speranza. Ma non ha spiegato il perché dato che un perché non esist… - UGiangrieco : RT @vfeltri: Draghi dichiara in diretta tv di stimare molto il ministro Speranza. Ma non ha spiegato il perché dato che un perché non esist… -