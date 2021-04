De Jong | “Con il Real non è decisiva per la Liga Voglio vincere due trofei | poi magari gli Europei”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) Vigilia del “clasico” in Spagna. Alle 21.00 domani si sfiderannoMadrid e Barcellona. Frenkie de, centrocampista dei catalani, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Sarà importante, così facendo ci avvicineremmo al nostro obiettivo, ma non la vedo come una partitaper la conquista del campionato. Sappiamo che è tutto nelle nostre mani: semo tutte le partite, saremo campioni. Pressione? Sfide come questa ne mettono addosso tanta”. La posizione in campo: “Giocherò dove c’è più bisogno di me. Ho sempre detto che preferisco giocare al centro del campo, ma se devo giocare in un’altra posizione lo farò senza problemi. Quello che è certo è che non mi vedo centrale per il resto della mia carriera”. Fiducia: “All’inizio della stagione abbiamo avuto problemi ...