DaD, genitori e figli in gita Internet a museo Marini: oltre 9.500 registrazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) oltre 9.500 partecipanti da 260 città italiane. Questi i numeri registrati dall'appuntamento Codytrip del prossimo 15 aprile: è una gita scolastica in diretta online organizzata dal museo Marino Marini di Firenze e da Digit, spin off dell'Università di Urbino, dedicata alla scoperta di un museo originale e inusuale che ospita non solo la straordinaria collezione di uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, Marino Marini, ma anche uno dei capolavori di uno dei più importanti architetti del Rinascimento, la Cappella Rucellai di Leon Battista Alberti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)9.500 partecipanti da 260 città italiane. Questi i numeri registrati dall'appuntamento Codytrip del prossimo 15 aprile: è unascolastica in diretta online organizzata dalMarinodi Firenze e da Digit, spin off dell'Università di Urbino, dedicata alla scoperta di unoriginale e inusuale che ospita non solo la straordinaria collezione di uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, Marino, ma anche uno dei capolavori di uno dei più importanti architetti del Rinascimento, la Cappella Rucellai di Leon Battista Alberti. L'articolo .

Advertising

ilmeteoit : ‘AIUTO, mi tengono #PRIGIONIERA!’: segregata dai #GENITORI, si salva con la #DAD - orizzontescuola : DaD, genitori e figli in gita Internet a museo Marini: oltre 9.500 registrazioni - jjjungkookiee_ : RT @chiavtamaammt: come essere divertenti -avere traumi -genitori separati -anger/trust/mom/dad issues se non ce li hai sei noioso - vodkallafragolx : RT @chiavtamaammt: come essere divertenti -avere traumi -genitori separati -anger/trust/mom/dad issues se non ce li hai sei noioso - Hellzapoppin80 : RT @MilaSpicola: E' inesatto dire che 'la dad è il male di tutto'. Il problema di adolescenti e genitori è un anno inedito gomito a gomito… -