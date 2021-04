Covid Italia, Danese (Aefi): “Bene Draghi su riaperture fiere, pronti a farlo in piena sicurezza” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Giudichiamo molto positivamente le parole del premier Draghi sulla necessità di riaprire le fiere. Noi siamo un motore strategico per le pmi e per l’economia del Paese, come anche per il turismo”. Così, con Adnkronos/LabItalia, Maurizio Danese, presidente di Aefi, l’associazione di riferimento delle fiere Italiane, commenta le parole di ieri del premier Draghi sulla necessità di una riapertura dei quartieri fieristici Italiani. Per Danese, “quello di Draghi è un messaggio molto positivo”. “Noi, dal canto nostro, siamo pronti a ripartire in piena sicurezza, con tutti gli standard previsti”, aggiunge ancora Danese che è anche alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) “Giudichiamo molto positivamente le parole del premiersulla necessità di riaprire le. Noi siamo un motore strategico per le pmi e per l’economia del Paese, come anche per il turismo”. Così, con Adnkronos/Lab, Maurizio, presidente di, l’associazione di riferimento dellene, commenta le parole di ieri del premiersulla necessità di una riapertura dei quartieri fieristicini. Per, “quello diè un messaggio molto positivo”. “Noi, dal canto nostro, siamoa ripartire in, con tutti gli standard previsti”, aggiunge ancorache è anche alla ...

