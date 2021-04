Covid e colore Regioni: l’Italia si tinge d’arancio, cambiano zona Lombardia e altre 5, Sardegna in rosso (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni venerdì arrivano le decisioni del CTS sul colore delle Regioni per contrastare l’emergenza Coronavirus in Italia. Si iniziano ad intravedere i primi effettivi positivi delle restrizioni fin qui messe in atto, con Regioni che rivedono la zona arancione dopo settimane. Non è così per la Sardegna, ex zona bianca che ora finisce il giro completo a finisce in zona rossa. colore Regioni: cosa cambia da lunedì 12 aprile 2021 Secondo quanto riporta Adnkronos, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza che cambierà nuovamente la mappa dei colori delle Regioni. Le misure entreranno in vigore da lunedì 12. L’ordinanza dovrebbe riguardare in tutto 6 Regioni. Notizie ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni venerdì arrivano le decisioni del CTS suldelleper contrastare l’emergenza Coronavirus in Italia. Si iniziano ad intravedere i primi effettivi positivi delle restrizioni fin qui messe in atto, conche rivedono laarancione dopo settimane. Non è così per la, exbianca che ora finisce il giro completo a finisce inrossa.: cosa cambia da lunedì 12 aprile 2021 Secondo quanto riporta Adnkronos, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza che cambierà nuovamente la mappa dei colori delle. Le misure entreranno in vigore da lunedì 12. L’ordinanza dovrebbe riguardare in tutto 6. Notizie ...

