Benno Neumair, perché non si trovano i resti del padre Peter: le ultime novità (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo le ricerche nell'Adige è stato trovato il corpo della madre di Benno Neumair, Laura: del padre Peter invece non c'è ancora traccia. In seguito alla confessione del figlio Benno, ormai si ha avuto la certezza di cosa sia successo a Peter Neumair e Laura Perselli. I due coniugi sono stati strangolati la sera stessa della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

