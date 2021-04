Babcock | Anpac | il 12 aprile sciopero nazionale piloti elicottero di 8 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Per il perdurare di problematiche irrisolte che colpiscono gravemente ididipendenti dalla societàè stato proclamato per il prossimo 12unodi 8 ore del personale pilota operante in attività di Elisoccorso (Hems) e di assistenza a piattaforme Offshore". Lo rende noto l'associazione sindacaleche auspica "che i servizi sanitari regionali e le società petrolifere che hanno appaltato i servizi alla societàpossano farsi parte attiva per sensibilizzare la società ad un maggior rispetto dei propri dipendenti impegnati nel garantire servizi di pubblica utilità inclusi quelli di emergenza sanitaria e di tutela della vita umana". "Saranno garantiti in ogni caso o ...