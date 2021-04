ATP Cagliari 2021 | Lorenzo Musetti vuole prendersi la rivincita contro Laslo Djere

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - zazoomblog : Sonego-Hanfmann oggi ATP Cagliari 2021: orario tv programma streaming - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021:… - zazoomblog : Tennis ATP Cagliari 2021: Lorenzo Sonego cerca un posto in semifinale contro Hanfmann - #Tennis #Cagliari #2021:… - gianni2000 : Siamo una Nazione di Santi, navigatori e tennisti. E cominciamo a fare paura al resto del mondo. ATP Cagliari e Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cagliari

. Vola Lorenzo Musetti, al Sardegna Open di. Il tennista azzurro (19 anni) ha vinto agli ottavi contro l'inglese Daniel Evans, numero 32 al mondo, in tre set (1 - 6, 6 - 1, 7 - 6). Sul centrale del TCal tie break del terzo ...Dopo le soddisfazioni sul cemento nordamericano, Lorenzo Musetti torna a casa e la terra battuta gli offre una delle vittorie più belle della carriera. Il toscano elimina Dan Evans, prima testa di ...Prenderanno il via oggi, 9 aprile, i quarti di finale dell'ATP di Cagliari 2021. Grande attesa per i match dei due azzurri ancora in gara: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il primo dovrà vedersela ne ...In attesa del torneo di Montecarlo, al via domenica, a Cagliari va in scena il Sardegna Open, Atp 250. L'Italia sorride con il diciannovenne Lorenzo Musetti ed il venticinquenne Lorenzo Sonego che ...