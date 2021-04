Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: amicizia finita a causa di Giulia Salemi? (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non si sentono da circa un mese: cos'è successo tra i due ex gieffini? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021)non si sentono da circa un mese: cos'è successo tra i due ex gieffini? su Notizie.it.

Advertising

infoitcultura : Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli: “Ci siamo allontanati” - infoitcultura : Andrea Zelletta, l’incubo continua: “Non ne posso più” - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli non più amici? E’ stata la Salemi - AleC0d1c3F1sc4l : Stavo pensando che se usiamo # crocc nei video in cui si smerda di chupa culo, forse arriva Natalia a difenderlo, p… - DSpettacolo : Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, grandi amici nella Casa del GF Vip, non si sentono da più di un mese:… -