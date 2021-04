Al via le riprese di Toy Boy 2, la presentazione del cast con una new entry da La Casa di Carta (Di venerdì 9 aprile 2021) Con l’inizio delle riprese arrivano le prime immagini ufficiali Toy Boy 2, la seconda stagione del thriller spagnolo di Antena3 che Netflix ha deciso di distribuire nel mondo lo scorso anno, per poi rinnovarlo per un nuovo capitolo entrando nella produzione. La prima foto del cast di Toy Boy 2 mostra le new entry di questa serie su un crimine che coinvolge lo spogliarellista di uno strip-club, dopo il recasting effettuato poco prima dell’inizio della produzione a causa del forfait a sorpresa di Michele Morrone. La grande novità di Toy Boy 2 è la presenza di Álex González come nuovo protagonista, al fianco dei volti della prima stagione Jesús Mosquera, Cristina castaño e María Pedraza. Inoltre, insieme alla già annunciata Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), Toy Boy 2 accoglie nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Con l’inizio dellearrivano le prime immagini ufficiali Toy Boy 2, la seconda stagione del thriller spagnolo di Antena3 che Netflix ha deciso di distribuire nel mondo lo scorso anno, per poi rinnovarlo per un nuovo capitolo entrando nella produzione. La prima foto deldi Toy Boy 2 mostra le newdi questa serie su un crimine che coinvolge lo spogliarellista di uno strip-club, dopo il reing effettuato poco prima dell’inizio della produzione a causa del forfait a sorpresa di Michele Morrone. La grande novità di Toy Boy 2 è la presenza di Álex González come nuovo protagonista, al fianco dei volti della prima stagione Jesús Mosquera, Cristinaaño e María Pedraza. Inoltre, insieme alla già annunciata Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), Toy Boy 2 accoglie nel ...

