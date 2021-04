Uomini e Donne: Tina Cipollari pronta a sposare Vincenzo Ferrara (Di giovedì 8 aprile 2021) Tina Cipollari è un volto molto conosciuto della televisione italiana, infatti la donna ha ottenuto la sua fama grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne come opinionista. Prima di diventare opinionista fissa del dating show, la donna ha però partecipato al programma alla ricerca dell'amore. Nel 2002 ha conosciuto Kikò Nalli proprio a Uomini e Donne. I due si sono sposati e hanno avuto tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca), ma poi si sono separati. Dopo anni difficili, l'esuberante opinionista romana ha finalmente incontrato quello che pare essere l'uomo della sua vita. Tina frequenta da circa 2 anni il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. I due hanno avuto una crisi a novembre scorso, ma dopo averla superata hanno ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 aprile 2021)è un volto molto conosciuto della televisione italiana, infatti la donna ha ottenuto la sua fama grazie alla sua partecipazione acome opinionista. Prima di diventare opinionista fissa del dating show, la donna ha però partecipato al programma alla ricerca dell'amore. Nel 2002 ha conosciuto Kikò Nalli proprio a. I due si sono sposati e hanno avuto tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca), ma poi si sono separati. Dopo anni difficili, l'esuberante opinionista romana ha finalmente incontrato quello che pare essere l'uomo della sua vita.frequenta da circa 2 anni il ristoratore fiorentino. I due hanno avuto una crisi a novembre scorso, ma dopo averla superata hanno ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - bluemoonblue00 : Io preferisco sognare in un futuro fatto da donne e uomini di politica acculturati ed informati sul nostro paese, s… - zephyrs0ng : letteralmente in politica la maggioranza appartiene agli uomini lmao appena spunta un partito per sole donne vi met… -