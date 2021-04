Uomini e donne anticipazioni: una dama scoppia in lacrime (Di giovedì 8 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda il programma Uomini e donne. Vediamo quello che succederà nella puntata di oggiCome ogni giorno ci aspetta l’appuntamento quotidiano con il programma condotto da Maria De Filippi. Ma oggi una bella dama verrà eliminata e la sua reazione ha davvero colpito tutti, vediamo meglio insieme cosa succederà. La dama scoppia in lacrime Al solito orario ci aspetta un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi, che vuole far trovare l’amore ai suoi partecipanti. Stiamo parlando ovviamente di Uomini e donne, e la puntata che vedremmo oggi, dovrebbe essere stata registrata il 28 febbraio. LEGGI ANCHE —> STEFANO DE MARTINO DA ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda il programma. Vediamo quello che succederà nella puntata di oggiCome ogni giorno ci aspetta l’appuntamento quotidiano con il programma condotto da Maria De Filippi. Ma oggi una bellaverrà eliminata e la sua reazione ha davvero colpito tutti, vediamo meglio insieme cosa succederà. LainAl solito orario ci aspetta un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi, che vuole far trovare l’amore ai suoi partecipanti. Stiamo parlando ovviamente di, e la puntata che vedremmo oggi, dovrebbe essere stata registrata il 28 febbraio. LEGGI ANCHE —> STEFANO DE MARTINO DA ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - fragopower : Non capisco una cosa: come mai dopo anni e anni di battaglie contro il sessismo e lo stato patriarcale ora ci si ri… - ou_cavernicolo : Sta cosa che si parla solo di uomini di merda e non di donne mi fa fumare come bob. In fondo le tipe negli autobus… -