UNO STATO SI AGGIUDICA LE PIÙ ALTE RISERVE D'ORO PROCAPITE DELL'EUROPA ORIENTALE E OCCIDENTALE (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Ungheria, un paese dell'UE con una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, ha triplicato le sue scorte di lingotti, balzando nel primo terzo dei detentori di oro a livello mondiale e nei primi tre nella regione DELL'EUROPA centrale e ORIENTALE. La banca centrale della nazione ha aumentato le sue disponibilità di lingotti da 31,5 proviene da Database Italia.

