Tognazzi | “Io Spalletti in tv | dopo serie su Totti insulti e minacce”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gianmarcoinsultato e minacciatoaver interpretato l’allenatore Lucianoin ‘Speravo de morì prima’, latv Sky su Francesco. “Sono stato riempito dida gente che non ha capito la differenza tra un attore e il personaggio che interpreta. Ma è mai possibile?”, si sfoga l’attore con la rivista Di Più Tv., che nellatelevisiva interpreta l’allenatore che più volte si è scontrato con l’ex capitano della Roma, ha continuato: “Mi hanno detto che ho costrettoa ritirarsi e che me la faranno pagare. Ma non lo capiscono che io non sono il vero Luciano?”.ha poi concluso dicendo: “In parte me lo ...

Riccardiologo : RT @_DAGOSPIA_: TOGNAZZI:‘ME NE HANNO DETTE DI TUTTI I COLORI:NON LO CAPISCONO CHE IO NON SONO IL VERO SPALLETTI?' - Adnkronos : 'Ma è mai possibile?', chiede Tognazzi minacciato dopo #Speravodemoriprima - fulvioabbate : Solidarietà a Gian Marco Tognazzi, vittima di alcuni casi umani incapaci di distinguere tra attore e persona reale.… - Takipirinho : @Basarab_ @_DAGOSPIA_ @WillDormer_ Ahahahah è la notizia più divertente che abbia mai letto. Città disagiata, ambie… - fradanilo62 : TOGNAZZI:‘ME NE HANNO DETTE DI TUTTI I COLORI:NON LO CAPISCONO CHE IO NON SONO IL VERO SPALLETTI?' -

Corriere dello Sport.it

Ma non lo capiscono che io non sono il vero Luciano?".ha poi concluso dicendo: "In parte me lo aspettavo, perché è già capitato ad altri attori prima di me di essere scambiati per ...Il calcio ha bisogno di neuroni, come dicenella comica fiction su Totti. Dove sarebbe la rabbia di Gattuso? Mistero Le pagelle di Juventus - Napoli 2 - 1 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. MERET . Ha un ...Gianmarco Tognazzi insultato e minacciato dopo aver interpretato l'allenatore Luciano Spalletti in 'Speravo de morì prima', la serie tv Sky su Francesco Totti. "Sono stato riempito di insulti e minacc ...Nel febbraio 2016 Francesco Totti rilasciò un'intervista al TG1 che scosse tutto l'ambiente giallorosso e ne pagò le conseguenze.