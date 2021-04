Terracciano | “Dispiace lottare per questa classifica Un sogno giocare per la squadra che tifavo da bambino”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il portiere viola Pietro, ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Della sfida contro l’Atalanta: “Sarà una partita difficile ma molto importante. Sono in un ottimo periodo, non solo adesso, ma ormai da tre anni almeno. Ci faremo trovare pronti, sappiamo delle difficoltà digara, l’Atalanta avrà pane per i suoi denti, e metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Loro segnano tanto, ma abbiamo intrapreso questo nuovo cammino con il mister, e vogliamo fare bene”. Su Iachini: “Lo conosciamo bene, lo avevo anche a Empoli. Lavora sodo, ci fa lavorare tanto, e tocca anche le corde mentali giuste. E’ giusto che pretenda tanto da noi. C’è da otteneresalvezza,doverper. Siamo lì, ci troviamo lì, e ...

Advertising

Fiorentinanews : Terracciano: “Iachini? Ha ripreso dove aveva lasciato. Dispiace lottare per questa classifica. Contro l’Atalanta…” -

Ultime Notizie dalla rete : Terracciano Dispiace

Intervista sui social del club per il portiere Pietrodella Fiorentina: 'Con l'Atalanta sarà una partita molto difficile ma importante, il ... La salvezza è troppo importante,...... ''Fra noi c'è un ottimo rapporto, miche anche lui viva una simile situazione così. ... fra questi Ribéry, Biraghi, Martinez Quarta, Kouamé,e Amrabat, quest'ultimo finito nelle ...Una salvezza ancora tutta da conquistare. La stagione della Fiorentina 2020-2021 ha vissuto sino a questo momento ben al di sotto delle aspettative. Per quella che è la squadra con il settimo monte in ...Intervista sui social del club per il portiere Pietro Terracciano della Fiorentina: "Con l'Atalanta sarà una partita molto difficile ma importante, il nostro avversario è in ...