Sorrento | protesta del comparto turistico | “Vogliamo garanzie”

(Di giovedì 8 aprile 2021) La pandemia causata dal Coronavirus ha creato una profonda crisi sanitaria, ma non è la sola. A causa delle misure restrittive, sono tante le attività entrate in crisi economicamente, facendo aumentare sempre più la disoccupazione. Le proteste si sono susseguite da nord a sud, senza mai fermarsi. Una di queste riguarda il, colpito L'articolo

Advertising

ObiettivoN : Sabato ad Ischia, Capri, Amalfi e Sorrento, manifestazioni di protesta dei lavoratori del settore turistico -… - zazoomblog : Covid sabato la protesta in piazza dei lavoratori di Sorrento Capri Ischia e Amalfi - #Covid #sabato #protesta… - anteprima24 : ** #Covid, sabato la protesta in piazza dei lavoratori di #Sorrento, #Capri, #Ischia e #Amalfi **… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento protesta

'Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati - spiegano i portavoce delle associazioni coinvolte nella- vogliamo lavorare con dignità, diritti e in sicurezza. Saremo presenti a...'Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati - spiegano i portavoce delle associazioni coinvolte nella- vogliamo lavorare con dignità, diritti e in sicurezza. Saremo presenti a...La pandemia causata dal Coronavirus ha creato una profonda crisi sanitaria, ma non è la sola. A causa delle misure restrittive, sono tante le attività I lavoratori del turismo si riuniranno in piazza ...Sorrento, Capri, Amalfi e Ischia unite nella protesta di lavoratori alberghieri, tassisti, ncc, addetti di bar e ristoranti ma anche dello spettacolo e di tutte le categorie che ruotano intorno ...