“Sono io la vera Denise Pipitone” Squallore online con tanto di foto | scoperti contenuti falsi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Allo schifo non c’è mai limite: parliamo ancora del caso diche ultimamente ha ripreso ad essere al centro dell’attenzione, dopo la speranza che si era accesa con Olesya Rostova. Ora addirittura è stato segnalato un profilo fake su Instagram:official. Questo profilo sembra che sia nato proprio in corrispondenza della puntata di Chi l’ha visto? del 7 aprile 2021, durante la quale purtroppo nella trasmissione russa Let Them Talk si è scoperto che Olesya Rostova non ha lo stesso gruppo sanguigno di. La cosa ancor più sconvolgente è che il profilo ha già raggiunto quasi i 500 followers in meno di 24 ore. Ora, a dimostrazione di quanto i social media possano influenzare la mente delle persone guardate cosa è successo. Tra l’altro la persona ...

Advertising

Radio3tweet : Le differenze tra il nostro sentire e quello degli altri animali sono diventate sempre più sfumate con il progredir… - Costanzo : “I momenti di felicità vera sono quelli passati con i miei nipoti” ? #MaurizioCostanzoShow - agorarai : 'La vera domanda che dovremmo farci è perché non è cambiato tutto negli ultimi mesi? Perché non si sono risolti tut… - dorytrilly : RT @Lallysck: Nove mesi di pura magia???? Questa serie ci ha regalato tanto.. Hande e Kerem sono stati una vera scoperta???? #SenÇalKapimi è la… - itgigulu : SONO SEMPLICEMENTE UNA VERA BELLA PERSONA VERA -

Ultime Notizie dalla rete : Sono vera

PisaToday

... ammettendo che tra loro c'è stima e rispetto reciproco, ma che non si tratta di unae propria amicizia . 'È un rapporto di grande stima reciproca e simpatia. Io sembro dura ma non loper ...I capi in pellequegli indumenti che non mancano mai nell'armadio di ciascuna persona. Ognuno di noi ha almeno ...delicatezza del latte detergente per il viso sui capi di pelle Trattandosi di...Il catcalling è salito alla ribalta dopo un recente post Instagram di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicamente denunciato le molestie subite in strada. Qual è il significato di catcalling? Con il termi ...Una lettera aperta ai cittadini per un contributo economico. «Qui trovano spazio servizi che sono per tutta al comunità» ...