Ronen Rubinstein il coming out della star di 9-1-1: Lone Star: "Sono bisessuale" (Di giovedì 8 aprile 2021) Ronen Rubinstein ha fatto coming out e si è dichiarato bisessuale: l'attore è conosciuto per la serie Orange is the New Black e 9-1-1: Lone Star. Ronen Rubinstein ha fatto coming out e si è dichiarato bisessuale. L'attore di Orange is the New Black e interprete di T.K. Strand nella serie 9-1-1: Lone Star ha descritto anche la reazione della sua fidanzata al suo coming out. Questa settimana, Ronen Rubinstein ha approfittato di un'intervista rilasciata a Variety per parlare apertamente della sua sessualità. L'attore 27enne ha quindi fatto coming out, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)ha fattoout e si è dichiarato: l'attore è conosciuto per la serie Orange is the New Black e 9-1-1:ha fattoout e si è dichiarato. L'attore di Orange is the New Black e interprete di T.K. Strand nella serie 9-1-1:ha descritto anche la reazionesua fidanzata al suoout. Questa settimana,ha approfittato di un'intervista rilasciata a Variety per parlare apertamentesua sessualità. L'attore 27enne ha quindi fattoout, ...

BITCHYFit : Ronen Rubinstein di ‘9-1-1 Lone Star’ fa coming out: “Già al liceo sapevo cosa provavo per gli altri uomini” - LadyNews_ : #RonenRubinstein è #bisessuale: il #comingout dell'#attore di 9-1-1 #LoneStar - zazoomblog : Ronen Rubinstein di ‘9-1-1 Lone Star’ fa coming out: “Già al liceo sapevo cosa provavo per gli altri uomini” -… - StraNotizie : Ronen Rubinstein di ‘9-1-1 Lone Star’ fa coming out: “Già al liceo sapevo cosa provavo per gli altri uomini”… -