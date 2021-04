Roma, che tegola per Fonseca: uno dei titolari si fa male contro l’Ajax (Di giovedì 8 aprile 2021) tegola pesante per la Roma, nel corso della sfida che sta vedendo i giallorossi affrontare l’Ajax. Infortunato uno dei giocatori di Fonseca. Ancora un infortunio in casa Roma. Una stagione che ha visto la squadra giallorossa tremendamente segnata dai tanti problemi fisici fronteggiati da tanti dei giocatori di Paulo Fonseca. E cosi anche nel match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021)pesante per la, nel corso della sfida che sta vedendo i giallorossi affrontare. Infortunato uno dei giocatori di. Ancora un infortunio in casa. Una stagione che ha visto la squadra giallorossa tremendamente segnata dai tanti problemi fisici fronteggiati da tanti dei giocatori di Paulo. E cosi anche nel match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

virginiaraggi : Il 7 aprile del 1944 dieci donne romane vennero trucidate dai nazisti sul Ponte di Ferro. Si erano ribellate all'oc… - virginiaraggi : Solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolar… - CarloCalenda : A Roma ci sono metà dei cestini per abitante rispetto a Milano. Altro che 500 'anfore', ne servono 13mila. Prima me… - CorentinGore : RT @GalvaniM: Onestamente la Roma stava giocando un primo tempo più che dignitoso. Il massimo per il periodo che vive. Non entusiasmante m… - abramoterzo : La Roma ce la sta mettendo tutta ma che bella squadra l'Ajax #AjaxRoma -