Rimodulazioni Tim: Aumento di 2 euro da maggio (Di giovedì 8 aprile 2021) A partire dal 9 maggio 2021 ci saranno Rimodulazioni TIM sul prezzo mensile di alcune offerte TIM mobile ricaricabili attivate dai già clienti TIM. Rientrano nella nuova rimodulazione un numero limitato di offerte TIM mobile non più in sul mercato. Tutti i già clienti TIM interessati avranno 20 Giga al mese in più già dopo aver ricevuto il messaggio informativo . Tutti i clienti TIM coinvolti nella rimodulazione avranno un Aumento di 2 euro al mese aggiuntivi dal primo rinnovo a partire dal 9 maggio 2021. Probabilmente questo tipo di modifica unilaterale sarà effettuato a scaglioni. Quindi l’ incremento previsto del bundle dati avrà ulteriori 20 Giga al mese di traffico internet sul proprio smartphone. L’aggiunta di ulteriori GIGA sarà attiva sulla SIM mobile di ogni cliente coinvolto, fin dal ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 8 aprile 2021) A partire dal 92021 ci sarannoTIM sul prezzo mensile di alcune offerte TIM mobile ricaricabili attivate dai già clienti TIM. Rientrano nella nuova rimodulazione un numero limitato di offerte TIM mobile non più in sul mercato. Tutti i già clienti TIM interessati avranno 20 Giga al mese in più già dopo aver ricevuto il messaggio informativo . Tutti i clienti TIM coinvolti nella rimodulazione avranno undi 2al mese aggiuntivi dal primo rinnovo a partire dal 92021. Probabilmente questo tipo di modifica unilaterale sarà effettuato a scaglioni. Quindi l’ incremento previsto del bundle dati avrà ulteriori 20 Giga al mese di traffico internet sul proprio smartphone. L’aggiunta di ulteriori GIGA sarà attiva sulla SIM mobile di ogni cliente coinvolto, fin dal ...

Advertising

infoiteconomia : TIM: nuove rimodulazioni in vista, ecco di che si tratta - Mondo3 : RT @bradt74: @Mondo3 Passato ieri dopo le nuove rimodulazioni di Tim - bradt74 : @Mondo3 Passato ieri dopo le nuove rimodulazioni di Tim - InterPiatto : Passa a Iliad o Very Mobile - infoitscienza : TIM rimodulazioni: aumenti di 2 euro da maggio 2021 per alcune offerte mobili -