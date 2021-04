Resident Evil Village, showcase il 15 aprile e c’è una seconda demo in arrivoHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) A un mese dal lancio, fissato per il 7 maggio, spuntano indizi importanti su una seconda demo per Resident Evil Village dopo quella arrivata a fine gennaio, e che abbiamo provato assieme sul canale Twitch di HDBlog. Questa nuova demo è apparsa all’improvviso sui server del PlayStation Network, nella forma di un file di 284 MB caricato in data 27 marzo 2021: ma Capcom stessa ne aveva confermato l’arrivo, anche se senza precisare quando. Ora sembra quindi che i tempi siano maturi. Non a caso in giornata è arrivata anche la notizia di un altro Resident Evil showcase, fissato per la mezzanotte tra il 15 e il 16 aprile (ora italiana). Possiamo quindi ipotizzare che, proprio come avvenuto in occasione dell’evento ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) A un mese dal lancio, fissato per il 7 maggio, spuntano indizi importanti su unaperdopo quella arrivata a fine gennaio, e che abbiamo provato assieme sul canale Twitch di HDBlog. Questa nuovaè apparsa all’improvviso sui server del PlayStation Network, nella forma di un file di 284 MB caricato in data 27 marzo 2021: ma Capcom stessa ne aveva confermato l’arrivo, anche se senza precisare quando. Ora sembra quindi che i tempi siano maturi. Non a caso in giornata è arrivata anche la notizia di un altro, fissato per la mezzanotte tra il 15 e il 16(ora italiana). Possiamo quindi ipotizzare che, proprio come avvenuto in occasione dell’evento ...

