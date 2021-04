Resident Evil Village, il gameplay verrà mostrato di nuovo in uno speciale evento – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Capcom ha annunciato un nuovo evento per presentare il gameplay di Resident Evil Village: ecco quando potremo rivedere il gioco in azione.. Il gameplay di Resident Evil Village verrà mostrato di nuovo in uno speciale evento organizzato da Capcom, che potremo seguire nella notte fra il 15 e il 16 aprile, alle 00.00 ora italiana. Dopo il video della versione PlayStation 4 Pro, Resident Evil Village tornerà dunque a farsi vedere in azione con sequenze inedite e magari qualche sopresa, con l’immancabile commento degli sviluppatori. Conosciamo infatti quasi tutto quello che c’è da sapere su ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Capcom ha annunciato unper presentare ildi: ecco quando potremo rivedere il gioco in azione.. Ildidiin unoorganizzato da Capcom, che potremo seguire nella notte fra il 15 e il 16 aprile, alle 00.00 ora italiana. Dopo il video della versione PlayStation 4 Pro,tornerà dunque a farsi vedere in azione con sequenze inedite e magari qualche sopresa, con l’immancabile commento degli sviluppatori. Conosciamo infatti quasi tutto quello che c’è da sapere su ...

