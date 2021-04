Pelé in arrivo da Fazio a Che Tempo Che Fa

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 8 aprile 2021)in esclusiva a “CheChe Fa”: domenica 11 aprile su Rai3 Fabiointervista la leggenda del calcio mondiale La leggenda del calcio mondialesarà ospite in esclusiva a “CheChe Fa” di Fabio, in onda domenica 11 aprile dalle 20 su Rai3. Edson Arantes do Nascimento, detto “O Rei”,… L'articolo Corriere Nazionale.