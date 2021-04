Orlando annuncia che ci saranno maggiori ristori per i settori più in crisi (Di giovedì 8 aprile 2021) «Vaccinare tutti non è solo un intervento di carattere sanitario, ma anche un intervento di carattere economico». È il «primo passo» verso la ripresa, dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando alla Stampa. A giorni è atteso il nuovo “decreto sostegni” o “decreto imprese” con un ulteriore scostamento di bilancio. Mentre crescono le proteste di imprenditori e lavoratori in piazza. «Credo che ci sia un comprensibile malessere che cresce, che in alcune frange si radicalizza e del quale in qualche modo si nutre chi tenta di strumentalizzarlo. La nostra reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di illegalità, ma anche di grande attenzione per quello che c’è dietro cercando di migliorare la capacità di intervento», dice. La risposta del governo? «Più tempestività e più risorse a chi a patito di più. Selezionando con attenzione i soggetti, sia per i nuovi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) «Vaccinare tutti non è solo un intervento di carattere sanitario, ma anche un intervento di carattere economico». È il «primo passo» verso la ripresa, dice il ministro del Lavoro Andreaalla Stampa. A giorni è atteso il nuovo “decreto sostegni” o “decreto imprese” con un ulteriore scostamento di bilancio. Mentre crescono le proteste di imprenditori e lavoratori in piazza. «Credo che ci sia un comprensibile malessere che cresce, che in alcune frange si radicalizza e del quale in qualche modo si nutre chi tenta di strumentalizzarlo. La nostra reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di illegalità, ma anche di grande attenzione per quello che c’è dietro cercando di migliorare la capacità di intervento», dice. La risposta del governo? «Più tempestività e più risorse a chi a patito di più. Selezionando con attenzione i soggetti, sia per i nuovi ...

