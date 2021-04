NCIS | Hawaii farà la storia con una protagonista donna | la prima del franchise

Advertising

Teleblogmag : Primi dettagli sul prossimo spin-off di #NCIS - badtasteit : #NCISHawaii: la nuova serie del franchise dovrebbe avere come protagonista una donna -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Hawaii

BadTaste.it TV

... per esempio 'Five - 0', 'Blue Bloods', '' e via dicendo. L'ultimo episodio Evidentemente l'annuncio della chiusura è stato tenuto nascosto per qualche tempo: l'ultimo episodio è stato già ...... Cold Case, Grey's Anatomy, Chuck, Trauma, Criminal Minds,- Unità anticrimine, Southland, ... Una folle passione, American Sniper, Sotto il cielo delle, Joy, Il sapore del successo, Anime ...Il potenziale progetto si intitolerebbe NCIS Hawaii. CBS potrebbe, dunque, riportare i propri spettatori in quel paradiso tropicale, dopo la fine di un altro caposaldo del network, ovvero Hawaii ...NCIS: Hawaii - primi dettagli sul nuovo spin-off, la protagonista sarà una donna. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!