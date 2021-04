Napoli, una maglia per Maradona: spot ai Quartieri Spagnoli, spunta la nuova divisa (FOTO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non è ancora finita la stagione 2020/2021 ma le squadre di calcio e i loro sponsor tecnici stanno già lavorando per le maglie e l’abbigliamento della prossima annata. Nelle scorse settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sull’addio tra il Napoli e Kappa in vista della prossima annata. Secondo quanto riportato da ‘Il Riformista’, questa mattina a Napoli sono spuntate due nuove maglie del club partenopeo una nera e l’altra gialla. La fantasia sulle divise ricorda le due ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto, marchio di fabbrica della celebre casa Marcelo Burlon. Inoltre ai Quartieri Spagnoli, nei pressi del murale dedicato a Maradona, sono in corso le riprese di uno spot e alcuni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Non è ancora finita la stagione 2020/2021 ma le squadre di calcio e i loro sponsor tecnici stanno già lavorando per le maglie e l’abbigliamento della prossima annata. Nelle scorse settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sull’addio tra ile Kappa in vista della prossima annata. Secondo quanto riportato da ‘Il Riformista’, questa mattina asonote due nuove maglie del club partenopeo una nera e l’altra gialla. La fantasia sulle divise ricorda le due ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto, marchio di fabbrica della celebre casa Marcelo Burlon. Inoltre ai, nei pressi del murale dedicato a, sono in corso le riprese di unoe alcuni ...

