Musetti-Evans oggi, ATP Cagliari: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà un secondo turno del torneo ATP 250 di Cagliari davvero importante per Lorenzo Musetti. Il nostro alfiere, infatti, se la dovrà vedere con il numero uno del tabellone, l’inglese Daniel Evans. Dopo aver superato brillantemente l’austriaco Dennis Novak all’esordio sulla terra battuta sarda, ora il tennista toscano sarà chiamato alla partita perfetta contro il nativo di Birmingham. Tennis, il Roland Garros slitta di una settimana! Inizierà il 30 maggio e si concluderà nel pieno dei tornei sull’erba Il match si giocherà oggi e l’orario dovrebbe essere attorno alle ore 13.00, dato che nel programma della giornata seguirà il match tra Marco Cecchinato e il tedesco Yannick Hanfmann, che sarà di scena alle ore 11.00. Se, quindi, la partita precedente non dovesse prolungarsi in maniera ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà un secondo turno del torneo ATP 250 didavvero importante per Lorenzo. Il nostro alfiere, infatti, se la dovrà vedere con il numero uno del tabellone, l’inglese Daniel. Dopo aver superato brillantemente l’austriaco Dennis Novak all’esordio sulla terra battuta sarda, ora il tennista toscano sarà chiamato alla partita perfetta contro il nativo di Birmingham. Tennis, il Roland Garros slitta di una settimana! Inizierà il 30 maggio e si concluderà nel pieno dei tornei sull’erba Il match si giocheràe l’dovrebbe essere attorno alle ore 13.00, dato che neldella giornata seguirà il match tra Marco Cecchinato e il tedesco Yannick Hanfmann, che sarà di scena alle ore 11.00. Se, quindi, la partita precedente non dovesse prolungarsi in maniera ...

Advertising

BetsFinland : ATP Cagliari: Evans - Musetti: Evans +1,5set @ 2,24 #betinasia #tennis #atp #marbella #cagliari #challenger #split… - WeAreTennisITA : Sei azzurri in campo oggi fra Cagliari, Marbella e Bogotà ?????? ??Cagliari, ore 11 Cecchinato ?? Hanfmann Sonego ??… - ansacalciosport : Tennis: Sonego-Vavassori volano in semifinale a Cagliari. Domani in campo Musetti contro la testa di serie Evans |… - infoitsport : LIVE Musetti-Evans, ATP Cagliari in DIRETTA: l'azzurro affronta la tds n.1 - infoitsport : ATP Cagliari 2021, Lorenzo Musetti affronta il numero 1 del tabellone Daniel Evans, britannico 'allergico' alla ter… -