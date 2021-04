Morcone | screening sulla popolazione scolastica | nessun positivo su 300 tamponi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Si è concluso la prima delle due giornate previste per loe non promosso dal comune diin collaborazione con la Asl Benevento. Sono stati circa 300 ieffettuati dal personale sanitario, di cui fortunatamenteo ha dato esito“. A scriverlo è il sindaco diLuigino Ciarlo. “Ricordiamo – scrive il Sindaco – che sarà possibile effettuare il tampone anche domani dallle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l’Area Fiera. Loè rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (scuole medie), della scuola civica musicale “Accademia Murgantina” e anche a quelli della ...

Diversi gli argomenti toccati dal sindaco di, Luigino Ciarlo in un lungo post sulla pagina ... Nell'immediato, per giovedi e venerdi prossimo, è stato organizzato unodi massa ......tempo e voglio ringraziare anche coloro che responsabilmente si sono sottoposti allodi ... A fronte di tutto ciò però, acome nel resto del mondo, ci sono persone che si sentono al di ...Morcone (Bn) – “Si è concluso la prima delle due giornate previste per lo screening sulla popolazione scolastica e non promosso dal comune di Morcone in collaborazione con la Asl Benevento. Sono stati ...“Lo screening – si legge nel messaggio – è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (scuole medie), della scuola civica musicale “Accademia Murgantina” e anche a quelli de ...