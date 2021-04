Manifestazione pacifica di Confesercenti davanti alla prefettura (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Si è tenuta questa mattina a Salerno, la Manifestazione di protesta organizzata da Confesercenti: in piazza Amendola si sono ritrovati i commercianti iscritti all’associazione di categoria che hanno manifestato per chiedere un’immediata ripartenza del comparto. E mentre era in corso il sit-in, il presidente Raffaele Esposito ha incontro il Prefetto di Salerno al quale ha consegnato un documento con le proposte sui sostegni alle imprese. Dall’Iva alle pressioni dell’Agenzia delle Entrate, dall’Irap, Imu,Tari, Ires, Irpef alle cartelle esattoriali, dai fitti e dalle utenze alle altre gravose tasse, dalle esposizioni con le banche allo spettro della malavita, sono questi i 15 punti trattanti nel documento presentato ieri mattina. Al termine della Manifestazione, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha incontrato, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Si è tenuta questa mattina a Salerno, ladi protesta organizzata da: in piazza Amendola si sono ritrovati i commercianti iscritti all’associazione di categoria che hanno manifestato per chiedere un’immediata ripartenza del comparto. E mentre era in corso il sit-in, il presidente Raffaele Esposito ha incontro il Prefetto di Salerno al quale ha consegnato un documento con le proposte sui sostegni alle imprese. Dall’Iva alle pressioni dell’Agenzia delle Entrate, dall’Irap, Imu,Tari, Ires, Irpef alle cartelle esattoriali, dai fitti e dalle utenze alle altre gravose tasse, dalle esposizioni con le banche allo spettro della malavita, sono questi i 15 punti trattanti nel documento presentato ieri mattina. Al termine della, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha incontrato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione pacifica "Non vogliamo i ristori, ma riaprire in sicurezza": Il grido dei commercianti biellesi davanti alla Prefettura ... sui social, è stato infine pubblicato un messaggio diffuso da alcuni dei partecipanti alla manifestazione. Un post che racchiude il senso della giornata: 'La nostra è stata una protesta pacifica - ...

Battipaglia: occupazione simbolica nell'area del mercato, la Sindaca vicina agli ambulanti A questa protesta durata dalle ore 8 alle ore 12 si è aggiunta anche la Sindaca Cecilia Francese che ha voluto mostrare la propria vicinanza in questa manifestazione assolutamente pacifica. Queste le ...

Foggia, protesta pacifica degli ambulanti al «Rosati»: «Vogliamo lavorare» La Gazzetta del Mezzogiorno None: manifestazione degli ambulanti, interviene il Sindaco Questa mattina un gruppo di ambulanti ha sfidato le restrizioni contenute nell'ultimo decreto nazionale che limita in 'zona rossa' la presenza all'interno del mercato rionale ai soli banchi alimentari ...

I commercianti in strada: «Riaprire in sicurezza» normative Covid. Una serie di sacchi disposti sulla Rotonda del Lungomare, a simboleggiare i tanti problemi del commercio, strozzato dalla pandemia. Confcommercio Taranto ieri è scesa in piazza per ra ...

