LIVE Ajax-Roma 0-0 | Europa League 2021 in DIRETTA | si comincia! Subito buon ritmo ad Amsterda

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Gravenberch prova da fuori: Pau Lopez blocca a terra. 3? Ripartenza dellasulla sinistra. Dzeko: palla in mezzo per Pellegrini, che manca l’impatto. SICALCIO D’INIZIO AFFIDATO ALL’. 20.57 Sorteggi e foto di rito. 20.55 Inizia la procedura d’ingresso in campo delle due squadre. 20.50 Sale la tensione in quel dim 20.45 Alla Johan Cruijff Arena ci si attende una grande serata di calcio: possibili gol ed emozioni in questa andata di finale dei quarti di finale di. 20.40 Venti minuti all’inizio del match. 20.35 Squadre in campo per il riscaldamento. 20.30asera e benvenuti allatestuale di ...