La televisione russa puntava sullo show. Ma Olesya non è Denise Pipitone. Il legale: "Documenti in Procura" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo sanguigno di Olesya Rostova e quello di Denise Pipitone non coincidono. Si conclude così, a mezzo tv, l'ennesima falsa pista che aveva dato speranza a Piera Maggio e a tutta Mazara del...

