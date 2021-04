Juve su Gosens, l’Atalanta chiede 40 milioni (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus è a caccia di un esterno per la prossima stagione. Il nome più caldo è quello di Gosens. Si accende il mercato della Juventus, e in attesa di conoscere se il futuro di Dybala sarà lontano da Torino, spuntano i primi nomi in entrata. Dopo la stagione decisamente sottotono di Alex Sandro, il primo obiettivo è un esterno sinistro per rinforzare il reparto difensivo: Robin Gosens sembrerebbe essere il nome in cima alla lista. Il giocatore tedesco è ormai una pedina fondamentale dell’Atalanta di Gasperini e sarebbe il profilo ideale per i bianconeri. Contratto in scadenza nel 2023 e, secondo La Gazzetta dello Sport, già sulla lista di diverse big europee. La Juve ha sondato il terreno, con l’Atalanta che chiede 40 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Lantus è a caccia di un esterno per la prossima stagione. Il nome più caldo è quello di. Si accende il mercato dellantus, e in attesa di conoscere se il futuro di Dybala sarà lontano da Torino, spuntano i primi nomi in entrata. Dopo la stagione decisamente sottotono di Alex Sandro, il primo obiettivo è un esterno sinistro per rinforzare il reparto difensivo: Robinsembrerebbe essere il nome in cima alla lista. Il giocatore tedesco è ormai una pedina fondamentale deldi Gasperini e sarebbe il profilo ideale per i bianconeri. Contratto in scadenza nel 2023 e, secondo La Gazzetta dello Sport, già sulla lista di diverse big europee. Laha sondato il terreno, conche40di ...

