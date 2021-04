Isola 15, Brando Giorgi decide di staccarsi dal gruppo e scatena le reazioni di Andrea Cerioli e Valentina Persia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel daytime del L’Isola dei Famosi Brando Giorgi ha preso una decisione, quella di Isolarsi dal resto del gruppo. Le sue parole agli altri naufraghi sono state: Ragazzi, posso parlarvi un attimo? In questi ultimi giorni, ho pensato tutta la notte, che se fossi rimasto così mi prendeva male e vorrei un po’ esternarmi dal gruppo. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire e non riesco ad inserirmi. Quindi, ci saranno delle cose in comune come il fuoco. Il fuoco non me lo posso accendere da solo, quindi darò il mio contributo. Per il resto io me ne starò là. Quando parleremo vorrei stare di fronte alle telecamere, ma non perché dirò delle cose eccezionali perché non voglio più fraintendimenti. Dopo questa comunicazione Andrea Cerioli ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel daytime del L’dei Famosiha preso una decisione, quella dirsi dal resto del. Le sue parole agli altri naufraghi sono state: Ragazzi, posso parlarvi un attimo? In questi ultimi giorni, ho pensato tutta la notte, che se fossi rimasto così mi prendeva male e vorrei un po’ esternarmi dal. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire e non riesco ad inserirmi. Quindi, ci saranno delle cose in comune come il fuoco. Il fuoco non me lo posso accendere da solo, quindi darò il mio contributo. Per il resto io me ne starò là. Quando parleremo vorrei stare di fronte alle telecamere, ma non perché dirò delle cose eccezionali perché non voglio più fraintendimenti. Dopo questa comunicazioneha ...

Advertising

FranchiniGiuse1 : @GF_diretta Dalle ultime news posso confermare che quel mezzo attore di Brando nn è un personaggio che doveva andar… - kappapepestan2 : ma appena uscirà brando, tornerà su playa esperanza così da poter ritornare per la terza volta o no? io spero di no… - SpettacoliNEWS : Brando Giorgi sceglie di allontanarsi dal resto del gruppo #Isola ?? - VittorioMastro8 : Brando che smuove tutto il gruppo. Pazzesco! #isola - pashqual : Brando Giorgi da oggi in poi #isola -