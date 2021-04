Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - ClaraApi : RT @ilpost: Il vaccino di AstraZeneca a chi ha più di 60 anni - RaffaRa06692253 : RT @Mosquitas77: Al Governo Conte fu proposto dall’Università di Oxford di partecipare alla produzione di #Astrazeneca, a fronte di un cost… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino AstraZeneca

Ieri pomeriggio è arrivato il nuovo parere dell'Ema " Agenzia europea per i medicinali ( European Medicines Agency ) " che è tornata ad esprimersi sull'affidabilità del: è ritenuto possibile un legame fra ile casi molto rari di trombosi . Per loro, a quel punto, la parola passava ai singoli Stati che devono decidere a chi somministrarlo. ...Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dopo la raccomandazione del ministero della Salute sull'utilizzo delagli over 60 (COVID, ...Sono 11.738.824 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 75,4% del totale di quelle consegnate, pari a 15.568.730: nel dettaglio 10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna ...04“Non vaccinare con AstraZeneca i minori di 30 anni”, così gli esperti inglesi 20:43Costantino: “Vaccino Johnson&Johnson ci permetterà di vedere la luce” 20:33Temperature previste per giovedì 08 ...