(Di giovedì 8 aprile 2021) McCallum: “ha un incredibile talento e un approccio positivo al gioco che lo rende entusiasmante da guardare” MILANO – La stella nascente del Liverpool FChaun accordo dicon New. Il diciottenne Elliot è considerato come uno dei talenti straordinari d’Inghilterra e ha superato diversi record dal suo arrivo nel calcio di alto livello. Il talentuoso teenager, dopo il suo debutto senior a soli 15 anni, è stato il giocatore più giovane del Fulham FC. Poco dopo quella stagione la storia è stata riscritta nuovamente, diventando il più giovane giocatore della Premier League a soli 16 anni e 30 giorni. Il calciatore è anche il più giovane giocatore ad aver disputato una partita per il Liverpool FC....

Lopinionista : Harvey Elliott ha firmato una sponsorizzazione con New Balance -

26, Liverpool (in prestito al Blackburn Rovers) 27 Karim Adeyemi, Red Bull Salisburgo 28 Noni ...... McCallum: "Harvey ha un incredibile talento e un approccio positivo al gioco che lo rende entusiasmante da guardare" MILANO - La stella nascente del ...