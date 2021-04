Harry e Meghan, contattata nove volte la polizia: che spavento! (Di giovedì 8 aprile 2021) I duchi di Sussex non si sentono al sicuro e così, nell’arco di nove mesi, avrebbero contattato nove volte la polizia. La vita dei duchi di Sussex in California, secondo quanto appreso nelle ultime ore, sembra essere tutt’altro che serena e tranquilla. Quella che tutti credevano fosse una favola si sta rivelando una storia la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) I duchi di Sussex non si sentono al sicuro e così, nell’arco dimesi, avrebbero contattatola. La vita dei duchi di Sussex in California, secondo quanto appreso nelle ultime ore, sembra essere tutt’altro che serena e tranquilla. Quella che tutti credevano fosse una favola si sta rivelando una storia la L'articolo proviene da Inews.it.

