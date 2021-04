Formula E - Doppio appuntamento a Roma nel weekend

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il Mondiale diE torna protagonista nelcon ilePrix diche si corre sabato 10 e domenica 11 aprile sul rinnovato circuito cittadino ricavato nel quartiere Eur. Il tracciato. L'ePrix diriporta il Mondiale diE in Europa, dopo le prime due gare svolte lo scorso febbraio in Arabia Saudita. Dopo aver dovuto rinunciare alla gara dello scorso anno a causa della pandemia, la Capitale apre le porte della città alla categoria full electric che farà sfrecciare le sue monoposto lungo Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio conosciuto come il Colosseo quadrato. Il tracciato misura 3,3 chilometri e si compone di 19 curve in totale. La pista mantiene inalterata la sua anima, con i decisi cambi di ...

Sta per terminare il conto alla rovescia verso l'E - Prix di Roma di Formula E. In diretta e in esclusiva in chiaro, sabato 10 aprile alle ore 16.00 e domenica 11 aprile. Torna la gara dei bolidi elettrici sulle strade della Capitale, per la prima volta come Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Per la prima volta in 3 anni, il Rome E-Prix consisterà in un doppio evento.