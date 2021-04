Facebook introduce l’etichetta “pagina satirica” per aiutarci a non confondere realtà e satira (Di giovedì 8 aprile 2021) La novità è stata annunciata sul profilo Twitter Facebook Newsroom, che ha anche mostrato quello che – da oggi in poi – gli utenti Facebook vedranno negli Stati Uniti quando si troveranno ad avere a che fare con una pagina che pubblica contenuti satirici. Per ora questa novità coinvolge solamente gli utenti del paese d’origine del social di Zuckerberg ma, probabilmente, nel giro di qualche mese verrà ampliata – come solitamente viene fatto per le implementazioni del social -. L’idea è quella di rendere sempre più chiara e netta, tramite l’etichetta pagina satirica Facebook, la differenza tra le pagine che hanno toni seri e quelle che, invece, sono satiriche. LEGGI ANCHE >>> Come verificare se sei stato coinvolto nel data breach di 553 milioni di utenti di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 aprile 2021) La novità è stata annunciata sul profilo TwitterNewsroom, che ha anche mostrato quello che – da oggi in poi – gli utentivedranno negli Stati Uniti quando si troveranno ad avere a che fare con unache pubblica contenuti satirici. Per ora questa novità coinvolge solamente gli utenti del paese d’origine del social di Zuckerberg ma, probabilmente, nel giro di qualche mese verrà ampliata – come solitamente viene fatto per le implementazioni del social -. L’idea è quella di rendere sempre più chiara e netta, tramite, la differenza tra le pagine che hanno toni seri e quelle che, invece, sono satiriche. LEGGI ANCHE >>> Come verificare se sei stato coinvolto nel data breach di 553 milioni di utenti di ...

Advertising

AngeloMarolla : #Facebook introduce nuovi strickers per incoraggiare a vaccinarsi #vaccini - FilcamsSicilia : #Covid19. Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un #DecretoLegge che introduce misure urgenti per il… - filoage : Facebook introduce nuove opzioni per moderare i commenti e personalizzare il newsfeed - gigibeltrame : Facebook introduce nuove opzioni per moderare i commenti e personalizzare il newsfeed #digilosofia… - LaStampa : Facebook introduce nuove opzioni per moderare i commenti e personalizzare il newsfeed -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook introduce Dante Alighieri e francescanesimo, evento a San Romano ...la possibilità di seguire la Conferenza sulla pagina facebook dell'Arco di Castruccio e del Centro Studi Tardo Medio Evo. Si parlerà di "Dante e i suoi rapporti con l'Ordine francescano". Introduce ...

Carcere Casal del Marmo: l'arte come nuova speranza ... nome che abbiamo scelto per la nostra proposta, prevede un ambito sociale che introduce nei ... Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email

Facebook introduce nuove opzioni per moderare i commenti e personalizzare il newsfeed La Stampa ...la possibilità di seguire la Conferenza sulla paginadell'Arco di Castruccio e del Centro Studi Tardo Medio Evo. Si parlerà di "Dante e i suoi rapporti con l'Ordine francescano"....... nome che abbiamo scelto per la nostra proposta, prevede un ambito sociale chenei ... Condividi su:Whatsapp Twitter Email