Dopo la Barbie Sara Gama diventa un cartone animato

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 aprile 2021) Saràè sempre più la rappresentante del movimento calcistico femminile italiano. Oltre alle doti dimostrate in campo, con la maglia della Juventus Women e della Nazionale italiana, la centrale di difesa ha mostrato di poter reggere sulle proprie spalle il peso delle rivendicazioni di un movimento calcistico che per lungo tempo è rimasto ai margini e che solo negli ultimi anni sta faticosamente emergendo.non è solo impegnata sul rettangolo di gioco, recentemente, infatti, èta anche vicepresidentessa dell'Associazione Italiana Calciatori.Tre anni fa, la calciatrice fu selezionata dall'azienda Mattel perre il volto di una, in quanto donna capace di ispirare le giovani ragazze. Oggi, più precisamente a partire dal 19 aprile,...