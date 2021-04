Detto Fatto, Teresanna: “Vittima di cyberbullismo, ma oggi mi piaccio” (Di giovedì 8 aprile 2021) Teresanna Pugliese è stata ospite del salotto del pomeriggio di Rai 2, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, è intervenuta nel corso della puntata per parlare del suo passato e lanciare un messaggio positivo. La Pugliese ha voluto raccontare la sua esperienza col bullismo sui social, che la Guaccero e la sua spalla Elisa D’Ospina trattano spesso nella rubrica Stop Haters. “Quando è successo ero piccola e la parola cyberbullismo noi non la conoscevamo a quei tempi, non veniva riconosciuto il Fatto e nemmeno definito in qualche modo”, ha rivelato l’influencer. L’infanzia di Teresanna non è stata tra le più serene: a causa delle difficoltà economiche la sua famiglia per un lungo periodo fu costretta a vivere ospite di ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 aprile 2021)Pugliese è stata ospite del salotto del pomeriggio di Rai 2,, condotto da Bianca Guaccero. L’ex tronista di Uomini e Donne,influencer, è intervenuta nel corso della puntata per parlare del suo passato e lanciare un messaggio positivo. La Pugliese ha voluto raccontare la sua esperienza col bullismo sui social, che la Guaccero e la sua spalla Elisa D’Ospina trattano spesso nella rubrica Stop Haters. “Quando è successo ero piccola e la parolanoi non la conoscevamo a quei tempi, non veniva riconosciuto ile nemmeno definito in qualche modo”, ha rivelato l’influencer. L’infanzia dinon è stata tra le più serene: a causa delle difficoltà economiche la sua famiglia per un lungo periodo fu costretta a vivere ospite di ...

