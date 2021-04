De Luca: “In Irpinia ci sono delle grandi eccellenze a livello sanitario” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – E’ stato inaugurato questa mattina il centro per l’autismo di Sant’Angelo Dei Lombardi. Presente anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “E’ il secondo centro pubblico che abbiamo in tutta la regione – ammette De Luca – Ad oggi abbiamo già in carico 166 tra bambini e bambine. Voglio rivolgere un saluto alle famiglie comunicando loro che saremo sempre accanto a loro”. De Luca ha parlato anche del centro di Valle ad Avellino fermo da diverso tempo: “Tra la prossima e l’altra settimana ci sarà la verifica da parte dei due uffici tecnici, Asl e Comune, dopo di che si partirà anche lì. Avremo ad Avellino due centri importanti. Bisogna mobilitare tutto a favore di questi bambini”. Nel suo intervento De Luca annuncia il potenziamento del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – E’ stato inaugurato questa mattina il centro per l’autismo di Sant’Angelo Dei Lombardi. Presente anche il governatore della Campania, Vincenzo De: “E’ il secondo centro pubblico che abbiamo in tutta la regione – ammette De– Ad oggi abbiamo già in carico 166 tra bambini e bambine. Voglio rivolgere un saluto alle famiglie comunicando loro che saremo sempre accanto a loro”. Deha parlato anche del centro di Valle ad Avellino fermo da diverso tempo: “Tra la prossima e l’altra settimana ci sarà la verifica da parte dei due uffici tecnici, Asl e Comune, dopo di che si partirà anche lì. Avremo ad Avellino due centri importanti. Bisogna mobilitare tutto a favore di questi bambini”. Nel suo intervento Deannuncia il potenziamento del ...

