Covid: Zingaretti, 'proteste comprensibili ma c'è chi cavalca problemi' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'errore che non si deve fare è dare illusioni e risposte sbagliate a chi manifesta". Lo dice Nicola Zingaretti a L'Aria che Tira su La 7. "Le proteste sono comprensibili" ma "quello che non va bene è cavalcare i problemi senza mai provare a dare una risposta a quei problemi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'errore che non si deve fare è dare illusioni e risposte sbagliate a chi manifesta". Lo dice Nicolaa L'Aria che Tira su La 7. "Lesono" ma "quello che non va bene ère isenza mai provare a dare una risposta a quei".

