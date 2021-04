Circolare Ministero | uso preferenziale Astrazeneca a over60

(Di giovedì 8 aprile 2021)a “uso” per gli, ma chi ha assunto la prima dose può fare il richiamo con lo stesso vaccino. È quanto si legge nellacon cui ildella Salute aggiorna le raccomandazioni sul vaccino anti-Covid di. “Ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo usonelle persone di età superiore ai 60 anni”. Nel documento, firmato dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza, si conferma anche che, “in virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ...

... e nel contempo non sono identificabili trattamenti preventivi' degli episodi trombotici, si legge nel parere della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa allegato alladel...Infine il commento di Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione deldella Salute: 'Fra stasera e domattina (ieri e oggi ndr) uscirà unache annuncerà le indicazioni ...chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione ...Non si potrà circolare neanche all’interno del proprio ... Amministrazione dopo il via libera del Cts al protocollo del ministero della Funzione pubblica. Si potranno svolgere le prove su ...